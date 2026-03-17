10 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников: в Минске озвучили планы по озеленению в 2026 году
Уборка листвы, подготовка деревьев и почвы к сезону - в Минске началось активное благоустройство территории в рамках весенних субботников. Работают быстро, стараются закончить все раньше сроков, ведь планов много.
В 2026 году в белорусской столице планируется убрать после зимы более 3 тыс. га территории. Основные задачи - очистка дорожек, парков, лесных массивов, а также обновление инвентаря и детских площадок.
Алла Бушило, заместитель директора ЖКХ Октябрьского района г. Минска:
"Мы проводим такие работы, как выгребание зеленых зон, подметание усовершенствованных покрытий после зимы. На северных сторонах жилых домов рыхлим снег. Обрезаем кусты, производим обрезку деревьев в настоящее время, пока еще можно это делать. Выполняем в основном сезонные работы. Планируется также приступить к окраске детского игрового оборудования, к ремонту малых архитектурных форм, также будут установлены скамейки, заменены урны".
"В эту субботу мы планируем в Уручье работать. Приглашаем всех жильцов помочь навести порядок. Конечно, в первую очередь нас интересуют палисадники, потому что они отданы в распоряжение жителей, чтобы они ухаживали за своими цветами, насаждениями во избежание моментов, когда работники могли бы что-то повредить. Поэтому лучше, конечно, чтобы этим занимались непосредственно сами заинтересованные жители", - объяснил заместитель директора жилищно-эксплуатационного участка № 4 Первомайского района г. Минска Кирилл Василенко.
Благоустройство и наведение порядка на земле - это не разовая акция. В рамках пятилетки качества трудовой десант особо символичен - это и озеленение, и ремонт дорог, а также благоустройство придомовых территорий. В планах - сделать все качественно и задать усиленный темп всей стране.
Кроме традиционной уборки территорий проходит весеннее озеленение, в том числе на придомовых территориях. В планах 2026 года - высадить более 10 тыс. деревьев и около 50 тыс. кустарников. Из основных видов - сирень, гортензия, декоративно-лиственные и хвойные породы. Также запланирована высадка как однолетних, так и многолетних цветочных растений.
Продолжится и реализация гражданских инициатив: в 2025 году таких было 14. В текущем же году планируется организовать еще 40. Трудовой марафон проводится в Минске каждую субботу до 25 апреля, присоединиться может любой желающий.