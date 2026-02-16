10-й внедорожный фестиваль "Кабаньи тропы" собрал в Барановичском районе 200 экипажей из трех стран

Фестиваль драйва и экстрима: в агрогородке Миловиды Барановичского района отпраздновали юбилей внедорожного фестиваля "Кабаньи тропы".

Звук моторов здесь слышен за несколько километров. Настоящие экстремалы из Беларуси, России и Литвы штурмуют снег, лед и бездорожье. 200 экипажей от подготовленных внедорожников до самодельных багги собрались здесь, чтобы в 10-й раз пройти "Кабаньи тропы", которые когда-то придумал местный байкер Дмитрий Жигар. Теперь его никнейм "Кабан" знают далеко за пределами Беларуси, как и этот фестиваль.

Дмитрий Жигар, организатор фестиваля "Кабаньи тропы":

"Зимой - застой техники. Перед сезоном на этом мероприятии можно проверить свою технику, может, что-то доработать. Гости у нас приехали из Литвы, должен был приехать из Польши человек, но не получилось - заболел. Из России есть участники, из Москвы".

"Честно говоря, когда я в первый раз сюда ехала, думала: "Холодно, зима, грязно!" Но как встречают здесь круто! Мы же все братья, как говорится, все мы одна кровь. В Литве у меня спрашивали, я всегда говорила, что в каждом белорусском доме открыты двери, тебя всегда обогреют, накормят, напоят горячим чаем. Теплый народ!" - поделилась участница фестиваля "Кабаньи тропы" из Литвы Веслава Римша.

"Мне кажется, для таких отношений границ точно нет, не должно быть, по крайней мере. Все от человека зависит. Как организатор сказал, главное - оставаться человеком всегда", - отметила участница фестиваля "Кабаньи тропы" из России Валентина Абрамова.

С каждым годом на "Кабаньи тропы" приезжает все большее количество участников из Литвы. По традиции дистанцию они проходят на белорусском тракторе.