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106 лет назад была провозглашена БССР
1 января 1919 года была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Это было начало нового исторического этапа для белорусского народа.
Страна прошла непростой путь: первые шаги становления, экономические и культурные преобразования, страшные годы войны, восстановление из руин и послевоенное развитие. Каждый этап истории оставил глубокий след и сформировал уникальный облик современной Беларуси.
Важным этапом для дальнейшего успешного развития белорусской государственности был период ее существования в составе Советского Союза. Советская Белоруссия стала одной из республик - основательниц СССР и центром собирания белорусских земель и белорусского народа в едином государстве.
Сегодня мы с большой гордостью вспоминаем тех, кто стоял у истоков, кто защищал родную землю и строил ее будущее. Наш народ помнит свою историю и передает ее будущим поколениям, чтобы преумножать все самое лучшее.
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