106 лет назад была провозглашена БССР

1 января 1919 года была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. Это было начало нового исторического этапа для белорусского народа.

Страна прошла непростой путь: первые шаги становления, экономические и культурные преобразования, страшные годы войны, восстановление из руин и послевоенное развитие. Каждый этап истории оставил глубокий след и сформировал уникальный облик современной Беларуси.

Важным этапом для дальнейшего успешного развития белорусской государственности был период ее существования в составе Советского Союза. Советская Белоруссия стала одной из республик - основательниц СССР и центром собирания белорусских земель и белорусского народа в едином государстве.