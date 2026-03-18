108 лет на страже безопасности: профессиональный праздник отмечают Внутренние войска Беларуси

18 марта 108-ю годовщину отмечают Внутренние войска МВД Беларуси. Эта крепкая структура - не просто про дисциплину, подготовку, профессионализм, но и про долг, самоотверженность и преемственность поколений. Искренние слова благодарности глава государства адресовал ветеранам внутренних войск, отметив, что они заложили прочные традиции преданности долгу, присяге и родной земле, на которых сегодня воспитывается наша молодежь.

Борьба с преступностью, охрана важных гособъектов, учреждений и ликвидация взрывоопасных угроз - это их привычные будни. Быть щитом своей страны и опорой для граждан - истинное призвание бойцов специального назначения. Уже более века они защищают интересы белорусов. За мужество и боевое мастерство лучших из лучших наградили нагрудными знаками, благодарностями и грамотами.

Никита Иванов, замкомандира роты специального назначения (почетного караула) МВД Беларуси:

"Каждый день мы готовимся, каждый день выполняем задачи. И для нас праздник - это еще раз подтверждение того, что мы не зря служим нашей Родине, не зря служим нашим войскам, и мы идем в правильном направлении".

Награждение состоялось в родных стенах - войсковой части 3214. Здесь растят настоящих патриотов и стальную поддержку страны. Служить в элитном отряде спецназа - мечта каждого военного. Именно эта часть стала пионером в развитии системы военно-патриотических клубов Беларуси. Достойную планку уже как 4 года держит патриотический клуб "Рысь". Обучают военному делу с ранних лет.

"Мне понравился именно этот клуб, потому что у меня здесь много друзей, и они рассказали, как здесь интересно: как разбирать, собирать оружие, как стрелять, как проходить разные испытания. Я решила проверить свою силу воли и смогу ли я. Буду поступать в Военную академию. Скорее всего, буду поступать на военного психолога", - поделилась София Апанасенок - член военно-патриотического клуба "Рысь".

Никита Синявский, член военно-патриотического клуба "Рысь":

"Здесь очень интересно. Можно много чего нового узнать, развиваться - в спорте, в стрельбе. Я сюда давно хотел пойти. Мне нравится вообще это военное дело".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759793c3-5e02-41cc-9ee8-8a97d34b44e3/conversions/00796bd1-ca46-4559-821c-2ea8f3fd6520-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759793c3-5e02-41cc-9ee8-8a97d34b44e3/conversions/00796bd1-ca46-4559-821c-2ea8f3fd6520-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759793c3-5e02-41cc-9ee8-8a97d34b44e3/conversions/00796bd1-ca46-4559-821c-2ea8f3fd6520-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/759793c3-5e02-41cc-9ee8-8a97d34b44e3/conversions/00796bd1-ca46-4559-821c-2ea8f3fd6520-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня клуб объединяет более 300 воспитанников. Это ребята от 7 до 15 лет. Здесь юных патриотов учат строевой, огневой, медицинской и тактической подготовке, уделяют внимание и физической активности ребят. Такой подход позволяет вырастить достойных граждан страны.

Андрей Мазур, начальник службы гражданско-патриотического воспитания в/ч 3214 МВД Беларуси:

"Основное - это воспитание патриотов, настоящих патриотов нашего государства. Привить детям правильные и нужные ценностные ориентиры, чтобы они в дальнейшем стали нашими преемниками на защите нашего государства".

Военно-патриотические клубы - тренд среди белорусской молодежи. Задача таких кузниц - вырастить сильного и достойного защитника страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb619ab-7f32-4dbc-8b97-2c25ffda9a75/conversions/0eab8985-c5f7-47f4-9790-f68bebc4d590-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb619ab-7f32-4dbc-8b97-2c25ffda9a75/conversions/0eab8985-c5f7-47f4-9790-f68bebc4d590-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb619ab-7f32-4dbc-8b97-2c25ffda9a75/conversions/0eab8985-c5f7-47f4-9790-f68bebc4d590-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb619ab-7f32-4dbc-8b97-2c25ffda9a75/conversions/0eab8985-c5f7-47f4-9790-f68bebc4d590-xl-___webp_1920.webp 1920w

Примеры для подражания есть. Ведь история наших внутренних войск славится многочисленными подвигами как в военное, так и мирное время. И сегодня быть солдатом - это не только престижно, но и гордо.

"Служба во внутренних войсках - это гордость. И мы олицетворяем ту самую безопасность, которую все граждане видят и на улицах, и в новостях, и в газетах ", - отметил Егор Ермашов, начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 3214 МВД Беларуси.

Павел Чижик, замкомандира группы специального назначения в/ч 3214 МВД Беларуси:

"Каждый день ориентируюсь на своих боевых товарищей, старших командиров и начальников. Внимаю их боевому опыту, стараюсь развиваться в этом направлении, несомненно, принося пользу и в дальнейшем собираюсь приносить пользу нашему народу, нашей стране".