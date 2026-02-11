3.72 BYN
11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке
Автор:Редакция news.by
11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке. В нашей стране белоруски также плодотворно сочетают карьеру и семью.
Так, в Академии наук уже достигнут гендерный баланс: половина исследователей - женщины. При этом каждая пятая - доктор наук. Такие цифры озвучили во время тематического круглого стола в Институте социологии. Большинство женщин представлено в медицинских науках.
По итогам 2025 года ученую степень присудили 261 соискателю, из них половина - женщины. В целом по стране среди исследователей - около 39 % женщин. При этом в магистратуре, аспирантуре и докторантуре - их более 50 %.