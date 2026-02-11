11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке. В нашей стране белоруски также плодотворно сочетают карьеру и семью.

Так, в Академии наук уже достигнут гендерный баланс: половина исследователей - женщины. При этом каждая пятая - доктор наук. Такие цифры озвучили во время тематического круглого стола в Институте социологии. Большинство женщин представлено в медицинских науках.