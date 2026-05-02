110 лет в едином строю: юбилей белорусской милиции отметят в 23 городах
110 лет в едином строю. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею белорусской милиции, на протяжении года пройдут в 23 городах страны. Запланированы выставки современной и ретротехники, вооружения спецподразделений, показательные выступления кинологов с четвероногими напарниками, тематические фотозоны, а также концерты и многое другое.
Первой точкой на карте стал Гомель - там были развернуты интерактивные площадки различных подразделений милиции. У абитуриентов была возможность ознакомиться с профессией правоохранителя на локации "Профориентация".
Кульминацией праздника в городе над Сожем стал концерт. Музыкальные номера исполнили ведомственные коллективы, артисты белорусской эстрады, а также юные воспитанники военно-патриотических клубов. Марафон "110 лет в едином строю!" продолжает шествие по стране.