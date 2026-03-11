12 марта в Беларуси пройдут бесплатные юридические консультации

"Запланированы 44 юридические консультации по всей стране, которые пройдут в вечернее время, чтобы люди могли после работы прийти и проконсультироваться на интересующую их тему. Мы стараемся помочь, что в наших силах. Юристы ответят на любой вопрос юридического права. В основном, конечно, это жилищные вопросы, но абсолютно не ограничиваем тематику. Мы заранее записываем общую тему вопроса, чтобы юристы могли подготовиться, просим граждан взять с собой необходимые документы, чтобы можно было максимально проконсультировать, и даем полноценную консультацию".