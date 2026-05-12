12 мая отмечается Международный день медицинской сестры
Автор:Редакция news.by
Они всегда держат руку на пульсе - в буквальном смысле слова. Сегодня медсестры всего мира отмечают профессиональный праздник.
В нашей стране это самая многочисленная категория работников здравоохранения: трудятся более 110 тыс. сотрудников среднего медперсонала, и у каждого своя история выбора профессии.
Дата празднования Международного дня медсестер выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл - основательница сестринского дела. Ее имя носит самая престижная международная награда медсестер.