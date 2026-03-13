13 марта Турчин вручил государственные награды заслуженным работникам Беларуси

13 марта премьер-министр Александр Турчин вручил заслуженным работникам различных сфер государственные награды: медаль Франциска Скорины, "За трудовые заслуги", "За безупречную службу", а также благодарности Президента.

Дворец Республики всегда был и остается большой сценой для премьер, концертов и звезд не только эстрадных, но и трудовых. Здесь традиционно отмечают и награждают передовиков - это работники сельского хозяйства, промышленной сферы, а также врачи, спортсмены, представители налоговых органов.

Когда смотришь на этих людей, вспоминается цитата Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Сила государства в преданных Родине людях". Кто-то годами не изменяет первому месту работы, кто-то продолжает делиться своим опытом, знаниями с молодыми кадрами даже после выхода на заслуженный отдых. На своем посту они не вздрагивают ни перед какими трудностями, но сегодня трепет и особое волнение все-таки заметен. А как иначе, если получаешь государственную награду из рук премьер-министра?

"Сегодняшнее мероприятие накладывает особый отпечаток. Это и почетно, и ответственно, поскольку побуждает к новым вершинам, достижениям, а также заряжаться свежими идеями и успешно воплощать их в жизнь. Считается, что труд является обязанностью, это достаточно рутинная деятельность, повседневная, но, оказывается, что ее заметили на высоком уровне. Сегодня, конечно, это вдвойне приятно", - отметила учитель специальной школы Оршанского района Елена Семенкова.

учитель специальной школы Оршанского района Елена Семенкова

"Все-таки волнительно. Я во Дворце Республики первый раз, да и вручают награду мне впервые. Медаль "За трудовые заслуги" - это за мой многолетний труд. На Гомельском химическом заводе я работаю с 1979 года и по сей день. Как пришел молодым, уже на пенсию скоро уходить", - поделился электромонтер Гомельского химического завода Владимир Поплевкин.

электромонтер Гомельского химического завода Владимир Поплевкин

Ванесса Колодинская, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по борьбе вольной:

"Я занимаюсь вольной борьбой уже 20 лет. В детском спорте сначала, а потом уже на профессиональной арене. Мне приятно находиться сегодня здесь. Я очень рада, что по прошествии такой большой спортивной карьеры, но не завершенной, впереди я еще планирую выступать (через месяц у нас будет чемпионат Европы), была вознаграждена. Это такая определенная мотивация и радость, поддержка того, что все вознаграждается, любые труды и успехи, в том числе оцениваются высоко нашим государством".

Ванесса Колодинская, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по борьбе вольной