140 тыс. молодых людей планируют трудоустроить в студотряды в Беларуси

Не менее 140 тыс. молодых людей планируют трудоустроить на время каникул в 2026 году в Беларуси. В прошлом году в студотрядах по всей стране работали примерно 64 тыс. человек. В этом в планах увеличить цифру. Только в Минске в студотряды планируют принять около 25 тыс. человек.