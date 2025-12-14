15 декабря в Беларуси стартует 30-й марафон добрых дел "Наши дети"

Во всех уголках Беларуси 15 декабря стартует масштабный марафон добра - самая светлая и добрая акция "Наши дети". Ежегодно она дарит маленьким белорусам волшебство и сказочную атмосферу. В 2025 году новогодний марафон добрых дел юбилейный. В 30-й раз он пройдет по инициативе Президента и под его патронатом.

Из года в год желающих подарить тепло и заботу тем, кто в них нуждается, все больше. Акция "Наши дети" стартует ровно в полдень. Телемост объединит маленьких белорусов со всей страны. Дети из разных городов смогут поприветствовать друг друга и поздравить с наступающими праздниками.

В нынешнем году главной определена площадка Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Участников праздника встретят "хранители знаний" - ростовые куклы Добряшки.

"В старте примет участие 350 школьников, до начала старта акции ребята пройдут квест по гомельскому парку и получат знания о нашей изюминке Гомельщины. Акция "Наши дети" будет идти под девизом "Академия Добрых Дел", каждый регион представит свою "волшебную книгу" добрых дел. Гомельская область представит "Книгу щедрости". После старта акции будет организовано театрализованное представление на базе Дворца юности", - рассказала замначальника главного управления образования Гомельского облисполкома Елена Ковалева.

Самый добрый зимний марафон продлится до 14 января. Гости с подарками приедут в школы-интернаты, детские дома, реабилитационные центры, больницы. А еще позаботятся о ребятах из многодетных, опекунских и малообеспеченных семей, детях с ограниченными возможностями. Не останутся без внимания школьники, которые достигли значимых успехов в учебе, творческой деятельности, спорте.

"Такой заряд позитива, добра, творчества, волшебства будет на протяжении целого месяца. Пройдут мероприятия с участием высших должностных лиц, представителей госуправления, наших общественных объединений, участников гражданского общества. Главная цель этой акции - дойти до каждого ребенка", - отметил начальник главного управления Министерства образования Беларуси Виктор Довнар.