15 лет назад в эфир вышел первый "Клуб редакторов"
Отражение жизни в стране и мире - в одном проекте. Ровно 15 лет назад, 24 марта, в эфир вышел первый "Клуб редакторов". За эти годы мы увидели почти 700 выпусков общественно-политической программы.
Менялись эксперты, форматы, но неизменно высоким был и остается уровень аналитики. Приглашенные гости и главные редакторы самых авторитетных изданий Беларуси ведут открытый диалог без купюр о том, что нас окружает.
Иван Эйсмонт, ведущий "Клуба редакторов", председатель Белтелерадиокомпании: "Я точно знаю, для чего мы это делаем. Мы это делаем, чтобы людям не только рассказывать, но и объяснять. Это очень важно, и для этого мы в свое время изменили формат программы. В нашем клубе вместе с редакторами появились специалисты самых разных профилей – это нужно было сделать для того, чтобы получить компетентное мнение. Наш журналистский взгляд на происходящие вещи, конечно, интересен, мы люди информированные. Но все-таки у нас в эфире экономисты, международники и военные, и они пытаются объяснить, что происходит сегодня, почему так происходит, и спрогнозировать, что будет дальше".
Качество передачи высоко ценится медийным сообществом страны. На национальном конкурсе "Телевершина" "Клуб редакторов" недавно был отмечен как лучшее ток-шоу, а Иван Эйсмонт одержал победу в номинации "Ведущий общественно-политической телепрограммы".
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Прогнозы, которые там звучат, оценки тех или иных событий – за них мы несем ответственность и перед обществом, и с точки зрения своей репутации. В этом смысле и сам формат программы и кадры, и эксперты, которые там присутствуют, означает, что информация подается с высокой степенью достоверности, а ситуационные прогнозы отличаются глубиной аналитической проработки".
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси: "Есть необходимость разобраться в аргументах, а не в эмоциях и криках. И когда компетентные люди, то это спорт аргументов. В "Клубе редакторов" собрались патриоты, люди которые болеют за наше государство, его развитие, будущее нашей нации".
Аналитика топ-уровня - каждую пятницу в вечернем эфире на "Беларусь 1" с повтором в воскресенье. Также вы можете посмотреть проект на YouTube-канале и сайте News.by.