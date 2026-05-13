13 мая председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом Белэнерго. Повод праздничный: 15 мая белорусская энергосистема отметит 95-летие.

За это время она превратилась в современный высокотехнологичный комплекс, который включает в себя десятки станций высокого давления, сотни тысяч километров энергетических сетей и жемчужину белорусской энергетики - атомную электростанцию.

Сегодня электроэнергетика - базовая отрасль экономики страны. Только в 2025 году построено и модернизировано около 3,5 тыс. км линий электропередачи. На этот год поставлена амбициозная планка в 4 тыс. км. В целом за эту пятилетку в рамках масштабной модернизации электросетевой инфраструктуры планируется достигнуть цифры в 20 тыс. км.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Энергетика - это, наверное, основа основ всей экономики нашей страны, развития промышленного, сельскохозяйственного производства и вообще всех сфер жизнедеятельности и жизни нашего населения. Это мощная структура, коллектив насчитывает 64 тыс. работающих, 16 организаций. Энергетики - люди отважные, самоотверженные, военные, решают сложнейшие задачи, в том числе на различных высотах, на различном сложнейшем оборудовании, в непогоду, круглосуточно, ликвидируя в том числе и последствия различных аварий, непогоды".