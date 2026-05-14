15 мая в Беларуси отмечают Международный день семьи. Для нашей страны этот праздник особенный. Семья была и остается залогом стабильности общества и фундаментом государства. Это то, что дает опору каждому человеку и определяет будущее всей нации.

Всего в Беларуси проживает 2 млн 600 тыс. семей. Большинство из них - более 78 % - выбрали городской ритм жизни, остальные предпочли сельскую местность.

За последние пять лет в стране увеличилось количество многодетных семей - на 6 %, и сегодня оно составляет почти 120 тысяч. Каждый четвертый ребенок воспитывается в большой семье. В рейтинге регионов по многодетности лидерство сохраняет Брестская область - там проживает более 24 тысяч таких семей. На втором месте - столичный регион - свыше 21 тысячи. Замыкает тройку Гомельщина - 19 тысяч многодетных ячеек общества. К слову, самая большая семья страны проживает в Минской области: родители воспитывают 15 детей, 14 из которых - несовершеннолетние.

Комплексная помощь государства сопровождает семью на каждом этапе: от рождения ребёнка и до его вступления во взрослую жизнь. Сегодня пособиями всех видов в стране охвачено 330 тысяч детей. При рождении первого ребенка семья единовременно получает более 5 тысяч рублей - это весомая поддержка на старте. Если рождается второй и последующие дети, сумма выплаты возрастает и составляет порядка 7 тысяч рублей.