1500 школьников из Беларуси и России создали рукописную версию книги "В списках не значился"
Сохранение исторической памяти руками детей: школьники из Беларуси и России создали рукописный вариант книги Бориса Васильева "В списках не значился", которая посвящена защитникам Брестской крепости.
В проекте участвовали 16 российских школ и 9 белорусских, всего - 1500 учащихся и педагогов из двух стран. Старт был дан в Санкт-Петербурге, на Пискаревском мемориале в день прорыва блокады Ленинграда.
Буквально за год была создана эта книга. Дети младших классов писали по несколько строчек, а старшеклассники и учителя переписывали страницу и больше. Иллюстрации к книге тоже созданы школьниками.
Светлана Масленникова, директор гимназии № 192 Санкт-Петербурга:
"Каждая буква в этом тексте - это своего рода шаг в 1941 год, а каждая точка - возможность перевести дыхание. Потому что, сказать честно, мы не переписывали текст, мы его проживали. И каждый ребенок, прикоснувшись к этому тексту, почувствовал, что чувствовали герои, - ту боль и те страдания. Память не только в граните, память живет в нашем сердце, она в нас, ее нельзя стереть".
Книга создана в двух экземплярах - один будет храниться в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, а второй в феврале 2026 года передадут в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".