16 мая Беларусь отмечает День работников физической культуры и спорта. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что этот день - праздник для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни.

"В стране созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, формирования сильной и здоровой нации. Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи, - подчеркнул глава государства. - В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения".