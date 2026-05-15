3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
16 мая Беларусь отмечает День работников физической культуры и спорта
16 мая Беларусь отмечает День работников физической культуры и спорта. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.
Александр Лукашенко отметил, что этот день - праздник для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни.
"В стране созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, формирования сильной и здоровой нации. Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи, - подчеркнул глава государства. - В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения".
Александр Лукашенко поблагодарил работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу. Глава государства пожелал всем бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений.