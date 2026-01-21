170 человек и круглосуточная работа: в Белэнерго рассказали об устранении аварии на теплотрассе

"Энергетики работали круглосуточно. Порядка 170 человек было задействовано в локализации и устранении этой аварийной ситуации. Работало от 5 до 7 бригад в разное время. Работали ночью, несмотря на то, что температура опускалась до минус 19-20 градусов Цельсия. Но люди понимают, что мы обязаны просто восстановить нормальную схему теплоснабжения. На текущий момент полностью целостность магистрали восстановлена. Установлен поврежденный элемент, достаточно сложное компенсационное устройство повредилось. Практически завершено заполнение тепломагистрали теплоносителем. Сама тепломагистраль не влияет на температурный и гидравлический режим, но является серьезным резервом для надежности теплоснабжения города Минска. Планируем, что к 11-12 часам текущих суток мы полностью завершим заполнение тепломагистрали, далее ее развоздушим, проверим еще раз уже с теплоносителем качество сварных соединений и включим ее постепенно в работу".