170 человек и круглосуточная работа: в Белэнерго рассказали об устранении аварии на теплотрассе
Целостность поврежденной тепломагистрали в Минске полностью восстановлена, практически завершено заполнение ее теплоносителем. Ситуацию прокомментировали и в Министерстве энергетики: основные работы по устранению повреждений завершили, ведется процесс заполнения трубопровода сетевой водой для включения тепломагистрали.
Юрий Шмаков, первый заместитель гендиректора, главный инженер ГПО "Белэнерго":
"Энергетики работали круглосуточно. Порядка 170 человек было задействовано в локализации и устранении этой аварийной ситуации. Работало от 5 до 7 бригад в разное время. Работали ночью, несмотря на то, что температура опускалась до минус 19-20 градусов Цельсия. Но люди понимают, что мы обязаны просто восстановить нормальную схему теплоснабжения. На текущий момент полностью целостность магистрали восстановлена. Установлен поврежденный элемент, достаточно сложное компенсационное устройство повредилось. Практически завершено заполнение тепломагистрали теплоносителем. Сама тепломагистраль не влияет на температурный и гидравлический режим, но является серьезным резервом для надежности теплоснабжения города Минска. Планируем, что к 11-12 часам текущих суток мы полностью завершим заполнение тепломагистрали, далее ее развоздушим, проверим еще раз уже с теплоносителем качество сварных соединений и включим ее постепенно в работу".
Если у кого-то из минчан все еще холодные батареи, то до конца этой недели работают горячие телефонные линии по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Жители Минска могут обратиться на предприятия ЖКХ своих районов.