19 января Республиканский институт контроля знаний отмечает 25-летие

С 2026 года для абитуриентов станет доступной электронная версия сертификата ЦЭ и ЦТ, заверенная электронной цифровой подписью. Такая новинка снизит нагрузку на приемные комиссии вузов, а также исключит человеческий фактор ошибок при внесении данных.

19 января Республиканскому институту контроля знаний исполняется 25 лет. За плечами огромная работа для эффективности в сфере образования.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Изменение формата проведения ЦЭ и ЦТ это нецелесообразно. Почему? Потому что система в целом устоялась и оправдана. Она поддерживается родителями, абитуриентами, педагогической общественностью. Наша основная задача - это совершенствование самой методологии и процесса. Я уже поставил себе такую задачу: на ближайшие пять лет мы должны стать профессиональным IT-центром по совершенствованию, подготовке материалов для проведения ЦЭ и ЦТ".