19 января в православный праздник Крещения Господня в храмах Минска проходит раздача святой воды

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В полночь во всех православных храмах прошла Божественная литургия. Во всех церквях Беларуси с самого утра проходят праздничные богослужения и чин освящения воды, раздача крещенской воды также проходит и в храме-памятнике в честь Всех Святых.

Настоящее паломничество верующих наблюдается во Всехсвятском храме: очереди за святой водой выстроились с самого утра. Многие приходят целыми.

Верующие приносят свои емкости, чтобы набрать освященной воды, отнести ее домой и окропить себя и близких. Морозы никого не пугают, особенно если они крещенские. Воду освятил настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный.

Также при Всесвятском храме организована купель, где можно троекратно окунуться.