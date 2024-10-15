"2 недели морально отдыхала" - эстонка по безвизу захотела остаться в Беларуси

Чтобы мой труд был вложен в перспективное предприятие. С такой целью в Беларусь приехала гражданка Эстонии Ольга Павлова. Об этом она рассказала в "Актуальном интервью".

По словам Ольги, в ее родной стране все напрасный труд, а в Беларуси не напрасный труд. "Мое решение однозначное: я не хочу платить налоги государству, которое поддерживает террор", - категорично заявила она.

Она родилась, когда ее отец и мать учились в Ленинграде. В 2,5 года мама ее привезла в Таллинн. Училась, окончила заводское училище, отработала на заводе. Начинала слесарем, потом перешла в контролеры того же подразделения. После решила поступить в Таллинский политехнический институт, поскольку не хватало знаний, по специальности "Металлорежущие станки".

Женщина рассказала о ситуации на рынке труда в Эстонии. По ее словам, идут большие сокращения по всем предприятиям. "Мне понизили зарплату, - пожаловалась она. - Я когда окончила среднюю школу, получала 2 минимальные зарплаты. А сейчас я получаю одну минимальную. Хотя средняя по республике дошла до 2 тыс. евро".

Многие русскоязычные учителя в Эстонии потеряли работу, рассказала Ольга. У молодежи шанса выжить там не будет, потому что знаний там точно не будет, считает она.

После приезда в Беларусь женщина 2 недели отдыхала от психологического, морального воздействия, призналась она. Ездила по экскурсиям, в Брест, Беловежскую пущу. "Очень понравилось. Если честно, очень хотела там побывать. Проехала, конечно, по Минску. Я брала велосипед и каталась. Вечерний Минск очень красивый", - поделилась впечатлениями Ольга.

"Когда сюда приехала впервые, первое, что увидела и сфотографировала на доме - МАЗ. Я не знала, что МАЗ еще существует. Я приехала из Прибалтики. У нас вся промышленность, которая была, ее насильно пустили в банкротство, - рассказала Ольга. - Хорошие предприятия, которые работали с судостроением. Их не одно было, много было. Что-то осталось, но это такие семечки от того, что было".

"Руководство Эстонии объявило о восстановлении оборонной промышленности, потому что это большие доходы и из-за нагнетания международной обстановки", - рассказала она.

Беларусь выбрала из-за студенческих теплых воспоминаний о белорусах. А также из-за безвиза и возможности общаться на русском языке. "К сожалению, на Западе читают книжки Гитлера, для них это как какая-то библия. И это меня очень беспокоит, - призналась она. - Такие праздники, как 9 Мая, 22 июня для меня значимые даты. И в этом году после посещения "Бронзового солдата", я увидела, что российская символика была сорвана и выброшена в мусорный бак. Политика даже на кладбище, вы понимаете?"