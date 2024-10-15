3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"2 недели морально отдыхала" - эстонка по безвизу захотела остаться в Беларуси
Чтобы мой труд был вложен в перспективное предприятие. С такой целью в Беларусь приехала гражданка Эстонии Ольга Павлова. Об этом она рассказала в "Актуальном интервью".
По словам Ольги, в ее родной стране все напрасный труд, а в Беларуси не напрасный труд. "Мое решение однозначное: я не хочу платить налоги государству, которое поддерживает террор", - категорично заявила она.
Она родилась, когда ее отец и мать учились в Ленинграде. В 2,5 года мама ее привезла в Таллинн. Училась, окончила заводское училище, отработала на заводе. Начинала слесарем, потом перешла в контролеры того же подразделения. После решила поступить в Таллинский политехнический институт, поскольку не хватало знаний, по специальности "Металлорежущие станки".
Женщина рассказала о ситуации на рынке труда в Эстонии. По ее словам, идут большие сокращения по всем предприятиям. "Мне понизили зарплату, - пожаловалась она. - Я когда окончила среднюю школу, получала 2 минимальные зарплаты. А сейчас я получаю одну минимальную. Хотя средняя по республике дошла до 2 тыс. евро".
Многие русскоязычные учителя в Эстонии потеряли работу, рассказала Ольга. У молодежи шанса выжить там не будет, потому что знаний там точно не будет, считает она.
После приезда в Беларусь женщина 2 недели отдыхала от психологического, морального воздействия, призналась она. Ездила по экскурсиям, в Брест, Беловежскую пущу. "Очень понравилось. Если честно, очень хотела там побывать. Проехала, конечно, по Минску. Я брала велосипед и каталась. Вечерний Минск очень красивый", - поделилась впечатлениями Ольга.
"Когда сюда приехала впервые, первое, что увидела и сфотографировала на доме - МАЗ. Я не знала, что МАЗ еще существует. Я приехала из Прибалтики. У нас вся промышленность, которая была, ее насильно пустили в банкротство, - рассказала Ольга. - Хорошие предприятия, которые работали с судостроением. Их не одно было, много было. Что-то осталось, но это такие семечки от того, что было".
"Руководство Эстонии объявило о восстановлении оборонной промышленности, потому что это большие доходы и из-за нагнетания международной обстановки", - рассказала она.
Беларусь выбрала из-за студенческих теплых воспоминаний о белорусах. А также из-за безвиза и возможности общаться на русском языке. "К сожалению, на Западе читают книжки Гитлера, для них это как какая-то библия. И это меня очень беспокоит, - призналась она. - Такие праздники, как 9 Мая, 22 июня для меня значимые даты. И в этом году после посещения "Бронзового солдата", я увидела, что российская символика была сорвана и выброшена в мусорный бак. Политика даже на кладбище, вы понимаете?"
"Даже на 9 Мая, когда мы возлагали цветы, было очень много народа. Полиция вместе с украинскими приспешниками даже пришла на кладбище с чемоданами, показать, что ждет тех, кто приверженец того, что СССР одержал победу. Они даже препятствуют тому, чтобы люди цветы возлагали. Цветы возложили в виде российского флага, ее оштрафовали за это. Другой шел к своей машине и за песни о Великой Отечественной штраф получил. Это нормальные люди?" - возмутилась она.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября