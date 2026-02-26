20 человек удостоены звания "Мастер Минской области - 2025"

Праздник труда объединил на одной площадке ветеранов, молодых специалистов и профсоюзный актив. Украшением мероприятия стало выступление творческих коллективов.

Сюрприз для победителей - изготовление баннеров с их фотографиями, которые разместят во всех районах Минской области.