20 человек удостоены звания "Мастер Минской области - 2025"

В Дзержинском районе прошла торжественная церемония вручения звания "Мастер Минской области". Среди лучших - 20 представителей самых разных профессий.

Праздник труда объединил на одной площадке ветеранов, молодых специалистов и профсоюзный актив. Украшением мероприятия стало выступление творческих коллективов.

Сюрприз для победителей - изготовление баннеров с их фотографиями, которые разместят во всех районах Минской области.

Фото 1prof.by

Разделы:

Общество

Теги:

награждениенаграды