20 новых вагонов пополнят парк Минского метрополитена

В первую очередь обновят составы Автозаводской (красной) ветки. В 2025 году здесь уже появились 4 новых поезда. Они оснащены необходимыми опциями для комфортных поездок: зарядкой гаджетов, удобными сиденьями и шумоизоляцией.

"Обновление подвижного состава проходит постоянно. Практически каждый год приобретаются новые вагоны, которые формируются в составы. На этот год уже заключены договорные отношения с заводом "Метровагонмаш" на поставку 20 вагонов. Обусловлено это тем, что на Автозаводской линии большинство поездов были с истекающим сроком эксплуатации", - рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.