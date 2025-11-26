3.70 BYN
200 базовых за 5 лет: какие меры предлагают в Столине, чтобы молодежь оставалась в агросекторе
В Столинском районе начался второй день Республиканского форума сельской молодежи. Среди участников - работники агропромышленного комплекса и соцсферы села. Для них подготовлена программа: от тематических секций до знакомства с работой предприятий района.
Для участников форума утро было действительно бодрым, добрым и еще полезным, ведь начали его с зарядки. После состоялся диалог с главой Столинского района. На повестке - вопросы реализации государственной молодежной политики в регионе. Рассуждали на тему, как же привлечь молодежь на село и, главное, что делать, чтобы кадры хотели остаться.
Александр Пачко, председатель Столинского райисполкома:
"Ежегодно в район прибывают более 180 молодых специалистов, и закрепляемость неплохая. Более 56 % - это молодые специалисты. Если брать агропромышленный комплекс, при заключении договора на 5 лет мы выплачиваем 200 единовременных базовых величин. Если молодой специалист отслужил в армии и возвращается в хозяйство, до 100 базовых величин одномоментно идут в качестве доплаты. Мы заботимся о нашей молодежи, создаем все условия для комфортной жизни сельской молодежи".
"Форум проходит очень хорошо. Собрались люди со всех уголков Беларуси, каждая область представила своих достойнейших ребят. Мы посмотрели оборудование в хозяйствах, которое можно в будущем в теории установить себе, например, моментальную систему охлаждения молока, гидросмывы и новые профилактории, боксы для телят. Можно что-то адаптировать и применять их наработки", - отметил зоотехник ОАО "Агрокомбинат "Восход" Кирилл Лобанов.
На территории Давид-Городка (это населенный пункт Столинского района) участники республиканского форума разделились на 2 группы. Одна из них посещает предприятие по производству солений, также в программе - Дом культуры и музей, а завершится форум в огуречной столице Беларуси - Ольшанах.