200 базовых за 5 лет: какие меры предлагают в Столине, чтобы молодежь оставалась в агросекторе

В Столинском районе начался второй день Республиканского форума сельской молодежи. Среди участников - работники агропромышленного комплекса и соцсферы села. Для них подготовлена программа: от тематических секций до знакомства с работой предприятий района.

Для участников форума утро было действительно бодрым, добрым и еще полезным, ведь начали его с зарядки. После состоялся диалог с главой Столинского района. На повестке - вопросы реализации государственной молодежной политики в регионе. Рассуждали на тему, как же привлечь молодежь на село и, главное, что делать, чтобы кадры хотели остаться.

Александр Пачко, председатель Столинского райисполкома:

"Ежегодно в район прибывают более 180 молодых специалистов, и закрепляемость неплохая. Более 56 % - это молодые специалисты. Если брать агропромышленный комплекс, при заключении договора на 5 лет мы выплачиваем 200 единовременных базовых величин. Если молодой специалист отслужил в армии и возвращается в хозяйство, до 100 базовых величин одномоментно идут в качестве доплаты. Мы заботимся о нашей молодежи, создаем все условия для комфортной жизни сельской молодежи".

Александр Пачко, председатель Столинского райисполкома

"Форум проходит очень хорошо. Собрались люди со всех уголков Беларуси, каждая область представила своих достойнейших ребят. Мы посмотрели оборудование в хозяйствах, которое можно в будущем в теории установить себе, например, моментальную систему охлаждения молока, гидросмывы и новые профилактории, боксы для телят. Можно что-то адаптировать и применять их наработки", - отметил зоотехник ОАО "Агрокомбинат "Восход" Кирилл Лобанов.

зоотехник ОАО "Агрокомбинат "Восход" Кирилл Лобанов

На территории Давид-Городка (это населенный пункт Столинского района) участники республиканского форума разделились на 2 группы. Одна из них посещает предприятие по производству солений, также в программе - Дом культуры и музей, а завершится форум в огуречной столице Беларуси - Ольшанах.

Разделы:

Общество

Теги:

Столинский районфоруммолодежь