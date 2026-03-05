3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
208 курсанток осваивают различные специальности в Военной академии Беларуси
Скоро в Беларуси появятся и женщины-летчицы: набор девушек по этой профессии стартует в Военной академии уже в 2026 году.
Офицерская выправка и военная форма - мечта многих молодых ребят, такие желания девушкам тоже отнюдь не чужды.
Для того чтобы надеть лейтенантские погоны, каждому курсанту необходимо пройти сложный путь, который начинается с момента поступления в Академию. Жесткий распорядок дня, дисциплина, наряды отнюдь не пугают девушек, это осознанный выбор.
"Я всегда хотела стать психологом. А когда узнала о том, что практической психологией в военном деле обучают в Военной академии, это было каким-то открытием. Где тебя, как ни в военной сфере, научат тому, как работать с людьми, помогать им в тяжелых ситуациях, когда они понимают, что выхода уже нет и ничего не остается, как не опустить руки. Именно военный психолог придет, поможет, объяснит, протянет свою руку помощи", - рассказала курсант Военной академии Беларуси Алена Марчук.
Сейчас в Военной академии обучаются 208 представительниц прекрасного пола на абсолютно разных специальностях и факультетах. Девушки могут поступить на специальности, которые связаны с психологией, связью, системами управления, ракетными войсками и артиллерией и даже разведкой.
"Выбрала я факультет связи автоматизированных систем управления, потому что инженерная специальность мне была интересна, но в то же время во время учебы Военной академии смогла реализоваться вообще в разных сферах. Я, будучи курсантом, смотрю на женщин, которые уже прошли свой путь в армии, с огромным восхищением, потому что для меня это действительно огромный пример для подражания", - поделилась курсант Военной академии Беларуси Вера Бурко.
Сегодня Военная академия не стоит на месте, быстро реагирует на изменения, происходящие в мире, поэтому и система образования перестраивается, открываются новые специальности.
"Я обучаюсь на факультете противовоздушной обороны по специальности эксплуатации специальных радиотехнических систем. Я выбрала этот факультет, поскольку он является, по моему личному мнению, наиболее престижным в Военной академии. Нам нужны офицеры противовоздушной обороны, которые обнаруживают цель и ее в последующем устраняют. Я не думаю, что это мужская профессия, поскольку сейчас в любом коллективе, преимущественно мужском, нужен свежий женский взгляд и где-то женская улыбка", - отметила курсант Военной академии Беларуси Валерия Тимощенко.
Конечно, право носить погоны требует особого чувства ответственности, силы духа, дисциплины, выдержки и самоорганизованности, но при этом точно не лишают женственности их обладательниц. За строгой формой скрывается нежный внутренний мир каждой из них.
Ни один год курсанты проведут в учении и службе, и пока на их погонах лишь буква "К", но в ближайшем будущем ее сменят заветные блестящие звездочки.