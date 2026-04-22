22 апреля в Минске стартует XV съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии
Автор:Редакция news.by
22 апреля в Минске начинает работу одно из крупнейших профессиональных событий в области онкологии и радиологии. Тысячи профильных специалистов снова собираются вместе на уже традиционный XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.
Два года назад форум привлек более 9 тыс. специалистов, и нынешний обещает быть не менее масштабным.
В центре внимания - персонализированная медицина, генетические исследования, искусственный интеллект в клинической практике и современные методы лечения.
Для участников организованы временные автобусные маршруты до выставочного центра BELEXPO, а в рамках съезда состоится конкурс молодых ученых и выставка ведущих мировых производителей. Форум продлится до 24 апреля.