3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
22 апреля заканчивается регистрация на ЦТ
Автор:Редакция news.by
Уже через месяц абитуриенты начнут сдавать централизованное тестирование, у ребят было 2 недели для регистрации, а 22 апреля - ее официальное завершение.
В 2026 году среди новшеств появилась регистрация онлайн. Однако пропуск на ЦТ забрать нужно лично в пункте регистрации до 19:00. После пункты регистрации завершат свою работу.
26 мая начнутся первые тестирования, а вузы откроют свои двери для абитуриентов в начале июля. Планируется, что в этом году студенческий билет получат около 49 тыс. человек.