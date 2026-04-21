22 апреля заканчивается регистрация на ЦТ

Уже через месяц абитуриенты начнут сдавать централизованное тестирование, у ребят было 2 недели для регистрации, а 22 апреля - ее официальное завершение.

В 2026 году среди новшеств появилась регистрация онлайн. Однако пропуск на ЦТ забрать нужно лично в пункте регистрации до 19:00. После пункты регистрации завершат свою работу.

26 мая начнутся первые тестирования, а вузы откроют свои двери для абитуриентов в начале июля. Планируется, что в этом году студенческий билет получат около 49 тыс. человек.

