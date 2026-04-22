22 апреля заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович празднует юбилей

Заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович 22 апреля празднует свой день рождения. Для миллионов зрителей она не просто телеведущая, а символ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". С приветствия Спиридович на главной сцене в Летнем амфитеатре официально открывается самый ожидаемый музыкальный праздник.

"Ее многолетний полет в высоком эшелоне гарантированно объясняется тем, что она себе не изменяет, что она не придумывает себе образ, а реализует на экране и сцене то, что несет из жизни. Она умная и добрая. Елена несет этот образ настоящего белорусского характера, который я всегда отмечаю и люблю. Я стараюсь быть похожим, вписаться, интегрироваться. Она такое светлое, спокойное, неспешное достоинство", - отметил народный артист России Владимир Березин.

Выпускница журфака родилась в творческой семье: отец - артист ТЮЗа, а мама - режиссер на телевидении. Путь Елены Спиридович начался с детской редакции, а затем помог случай - ее талант заметили и поставили младшего редактора на главную фестивальную сцену страны.

Более чем за 30 лет Елена Спиридович обрела своего зрителя. Ее безупречный стиль, интеллигентность и умение держать многотысячный зал по праву считается эталоном профессионального мастерства.

Накануне юбилея съемочная группа "Первого информационного" побывала в Витебске вместе с именинницей. В новой серии проекта "Специальный репортаж" покажут не только ностальгию, но и мастер-класс, как выглядеть на миллион в любых обстоятельствах.

Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, телеведущая:

"Когда мне говорят: "Ой, какая у тебя экстравагантная стрижка". Я говорю: "Она не экстравагантная, а практичная". Я выхожу из душа, вытираю голову полотенцем и иду покорять мир. Это касается и одежды: когда я выбираю, например, платье, я обязательно немного пожмякаю, потому что я не люблю утюжить".