22 претендента, из них 3 девушки: на конкурсе "Курсант года" стартовали финальные испытания

26 ноября в Минске стартовал финал республиканского проекта "Курсант года". В этот раз он приурочен к 80-летию Великой Победы. Его главные задачи: раскрыть потенциал курсантов, воспитать активную гражданскую позицию и чувство патриотизма.

26 ноября в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси проходят финальные испытания конкурса "Курсант года". Предварительный отбор оказался непростым: учитывались высокий средний балл, награды, достижения, а также опыт и навыки участников.



В финале встретились 22 претендента из Минска, Гродно, Гомеля и Могилева. Важно отметить, что среди них есть и 3 представительницы женского пола. Сегодня для них тоже непростой день, финальные конкурсные испытания включают теоретическое тестирование по знаниям и истории страны, проверку физической подготовки и сборку‑разборку автомата Калашникова.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ: "Проект этот уже, как я сказал, традиционный. Мы начали его в прошлом году на уровне республики. Принимают участие 22 участника. Это финалисты. Представляют они 14 вузов республики. Это также объединяет молодых людей, которые являются курсантами, которые уже выбрали свой жизненный путь, определились. Это служение Родине, это подготовка себя к уже кадровой службе. Лучшие курсанты получат возможность лично присутствовать на параде Победы 9 Мая в Москве на Красной площади. Я думаю, это, наверное, главный такой будет подарок и главное такое стремление для наших молодых людей. Но я хочу сказать, что все это не было бы возможно без поддержки Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь".

Маргарита Окуневич, курсант Университета гражданской защиты, младший сержант внутренних служб: "Чтобы попасть на конкурс "Курсант года", нас отбирали среди 600 учащихся Университета гражданской защиты. И мне посчастливилось стать одной из участников. Конкурс очень важный, очень значимый и, конечно же, очень интересный. О нем я узнала еще в прошлом году, когда наш курсант выиграл этот конкурс. Поэтому иду по его стопам и надеюсь, что у меня все получится. Быть девушкой среди парней-курсантов - это тоже достаточно интересный опыт, но я считаю, что мы с девочками докажем, что курсант необязательно должен быть мужского пола".

Иван Емельянин, курсант Могилевского института МВД: "Попасть на конкурс "Курсант года" - это значит защитить свое учебное заведение, показать, на что ты способен, показать свои творческие качества, спортивные качества, достойно выступить на данном конкурсе. Мы готовились очень плодотворно. Моя команда совместно со мной очень качественно подходила к данному конкурсу".