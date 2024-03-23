23 марта 2024 года Марина Василевская отправилась на МКС

День, который навсегда вписан в летопись страны: первая в истории суверенной Беларуси женщина-космонавт 2 года назад отправилась на МКС с космодрома Байконур.

Марину Василевскую в основной экипаж выбрали из нескольких тысяч претенденток. Вместе с ней с научной миссией на Международную космическую станцию отправились командир и уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

12 суток Марина Василевская не просто провела на МКС, а выполняла космическую миссию - 7 научных экспериментов. Уже на Земле ученые подтвердили: выполнены все. Первая женщина-космонавт удостоена звания Героя Беларуси.

Полет Марины вывел суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах и новый уровень союзных отношений с Россией.