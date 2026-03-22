23 марта в Беларуси отмечают День работников гидрометеорологической службы

Чтобы знать о погоде все, в стране провели масштабную модернизацию: специалисты перешли на автоматическое измерение параметров, а также расширена сеть радиолокационных систем. Сейчас это 73 автоматические метеостанции, 9 из них - в Минске.

"Понятие "метеоролог" включает в себя множество профессий. Это и метеорологи-наблюдатели, которые в круглосуточном режиме работают на метеорологических станциях и проводят измерения и наблюдения за различными атмосферными процессами. Это и синоптики, которые в последующем обрабатывают эту информацию и составляют прогнозы погоды. Это и агрометеорологи, которые занимаются агрометеорологическими прогнозами, то есть прогнозами урожайности, развития и фазового состояния сельскохозяйственных культур. Это и гидрологи. Нельзя представить гидрометеорологическую службу без авиационных синоптиков, которые обеспечивают безопасность полетов гражданской авиации, без программистов, потому что на сегодняшний день гидрометеорологическая служба - это современные программные комплексы, сайты, мобильное приложение, которые информируют население о тех или иных явлениях".