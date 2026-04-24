24 апреля проходит заключительный день XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

Новейшие достижения науки и практики: 24 апреля в BELEXPO - заключительный день XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.
Это уникальная площадка для профессионального обмена опытом и обсуждения современных направлений развития онкологической помощи. В центре внимания - ранняя диагностика и профилактика, генетические исследования, а также информационные технологии и искусственный интеллект в клинической практике.
Съезд организован в гибридном формате: присоединиться можно как лично, так и онлайн. Кроме того, во время работы съезда докладчики и гости могут посетить специализированную выставку. На ней представлены крупнейшие отечественные и мировые производители лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Андрей Каприн, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России:
"Чем быстрее пациент с верным диагнозом, доказанным морфологически, попадет к специалисту, тем больше уверенности в успехе. Я должен сказать, что, конечно, нет волшебной микстуры против рака. Это совершенно очевидно комбинированное и комплексное лечение. То есть это и все методы, и технологии, и лучевая терапия, и лекарственная терапия, и организация здравоохранения, и правильное наблюдение за пациентом в те годы, когда он наблюдается 5 лет и более. А это тоже основное требование, чтобы пациент наблюдался более 5 лет, и потом снять его бы хорошо еще и с онкологического учета".
Результат эффективной работы белорусских онкологов - это постоянный рост показателя 5-летней выживаемости пациентов. Только в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии ежегодно выполняется более 10 тыс. операций.