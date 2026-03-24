24 марта - Международный день борьбы с туберкулезом

Сегодня - Международный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез остается одной из распространённых инфекций в мире. Ежегодно заболевание выявляют более чем у 10 млн человек. В Беларуси заболеваемость постепенно снижается. За последние 10 лет показатель уменьшился почти втрое: с 34 до примерно 13 случаев на 100 тысяч человек. При этом чаще болезнь выявляют в сельской местности.

Елена Кроткова, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Беларуси:

"Конечно, есть у нас ситуации, есть люди, группы риска, у которых вероятность заболеть туберкулезом значительно выше. И эти группы риска не изменились за 2025 год: люди, у которых есть хронические заболевания органов дыхания; люди, которые ведут не совсем здоровый образ жизни и страдают различными зависимостями от психоактивных веществ; люди, которые плохо питаются, не имеют определенного места жительства. Люди, которые получают достаточно сложную терапию различными препаратами, в том числе при онкологических заболеваниях, при гемодиализе, то есть все, у кого снижен иммунитет".

Современные технологии значительно изменили подходы к лечению туберкулеза. В Беларуси используют молекулярно-генетическую диагностику, она позволяет быстро выявлять инфекцию, а также устойчивость заболевания к препаратам.



Важно, терапию подбирают индивидуально с применением новых препаратов и сокращенных схем лечения. А в ближайшей перспективе врачам будет помогать искусственный интеллект - пилотный проект стартует в Минске, затем его распространят на регионы.