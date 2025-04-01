25 лет в Сети - официальный сайт Белтелерадиокомпании отмечает юбилей

Сегодня исполняется 25 лет с того дня, как Белтелерадиокомпания вышла во Всемирную сеть.

1 апреля 2000 года главный медиахолдинг Беларуси запустил собственный сайт tvr.by, в информационной ленте которого выходили как новостные материалы, так и тематические проекты Белтелерадиокомпании.

А с 2011 года у пользователей сайта появилась возможность следить за ТВ- и радио-эфиром в режиме LIFE. Ресурс объединил 4 телеканала ("Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 24", "НТВ-Беларусь"), и 5 радиостанций (Первый национальный, канал "Культура", радио "Беларусь", "Столица" и "Радиус FM").

Медиапортал являлся одним из крупнейших в Беларуси источником информации о жизни в стране и за рубежом. Доступ к нему можно было получить из любой точки мира.

В 2024 году был проведен масштабный ребрендинг, и 18 сентября Белтелерадиокомпания представила совершенно новый ресурс - NEWS.BY. Это современный сайт с более широкими возможностями, но при этом сохранившим все лучшее, что нравилось пользователям tvr.by.

Как и 25 лет назад, мы предоставляем пользователям объективную информацию только из проверенных источников, развенчиваем мифы и не боимся говорить правду.

Сайт работает сразу в трех языковых версиях: русской, белорусской и английской. Помимо стран СНГ нас читают в Китае, США и ряде европейских стран.