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25 лет в Сети - официальный сайт Белтелерадиокомпании отмечает юбилей
Сегодня исполняется 25 лет с того дня, как Белтелерадиокомпания вышла во Всемирную сеть.
1 апреля 2000 года главный медиахолдинг Беларуси запустил собственный сайт tvr.by, в информационной ленте которого выходили как новостные материалы, так и тематические проекты Белтелерадиокомпании.
А с 2011 года у пользователей сайта появилась возможность следить за ТВ- и радио-эфиром в режиме LIFE. Ресурс объединил 4 телеканала ("Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 24", "НТВ-Беларусь"), и 5 радиостанций (Первый национальный, канал "Культура", радио "Беларусь", "Столица" и "Радиус FM").
Медиапортал являлся одним из крупнейших в Беларуси источником информации о жизни в стране и за рубежом. Доступ к нему можно было получить из любой точки мира.
В 2024 году был проведен масштабный ребрендинг, и 18 сентября Белтелерадиокомпания представила совершенно новый ресурс - NEWS.BY. Это современный сайт с более широкими возможностями, но при этом сохранившим все лучшее, что нравилось пользователям tvr.by.
Как и 25 лет назад, мы предоставляем пользователям объективную информацию только из проверенных источников, развенчиваем мифы и не боимся говорить правду.
Сегодня на сайте NEWS.BY можно онлайн смотреть в прямом эфире 6 телеканалов ("Первый информационный", "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 24", "НТВ-Беларусь") и слушать 5 радиостанций, читать самые свежие новости и просматривать фильмы и спецпроекты, подготовленные журналистами "Первого информационного" и "Беларусь 1".
Сайт работает сразу в трех языковых версиях: русской, белорусской и английской. Помимо стран СНГ нас читают в Китае, США и ряде европейских стран.
Электронные фонды NEWS.BY насчитывают сотни тысяч файлов. Такого количества контента нет ни на одном белорусском ресурсе.