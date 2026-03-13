25 школьников получили главный документ белоруса на священной земле Брестской крепости
Масштабная республиканская акция "Мы - граждане Беларуси!" шагает по всей стране. В Брестской области одними из первых к ней присоединились школьники Жабинковского района. Торжественное вручение главного документа каждого белоруса на священной земле Брестской крепости.
Брестская крепость - символ мужества и стойкости. Каждый год сюда приходят тысячи людей отдать дань памяти защитникам Родины. В этом знаковом месте накануне Дня Конституции 25 школьников получили паспорта.
В списке лучшие ребята - отличники учебы, победители предметных олимпиад, активисты и спортсмены.
Андрей Кузьмич, председатель Жабинковского райисполкома: "Это прежде всего знак для них, что государство нуждается в них, государство рассчитывает на них. Отрадно отметить также, что данное мероприятие проходит здесь, на священной земле мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Мне кажется, что здесь каждый из нас особенно ощущает, чувствует ценность мира, цену свободы и независимости нашей страны".
Паспорт - не просто удостоверение личности. С его появлением у ребят появляются новые права, вместе с тем и обязанности.
Никита Медведь, учащийся СШ № 1 Жабинки: "Передо мной большая ответственность. Я обязан помнить, что было на этой земле, я обязан защищать свою страну, защищать свой дом. Наше поколение должно сохранить все то, что нам досталось от наших предков: дедов и прадедов".
А еще ребят также приняли в ряды общественных объединений и организаций: БРСМ и БРПО. Около 35 человек получили значки и членские билеты, которые стали символом не только почета, но и готовности активно включаться в жизнь белорусского общества.
Иван Волк, учащийся СШ № 2 Жабинки: "Вступая в ряды молодежного союза, я получаю возможность на самореализацию, могу найти новых друзей-единомышленников и принести пользу своему государству. Я не хочу быть просто наблюдателем, а хочу участвовать в жизни своей страны, в волонтерских проектах и активностях молодежи".
Елизавета Чемармазович, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ: "Это граждане Республики Беларусь, это молодые люди, которые хотят достигать, хотят быть увиденными, хотят быть услышанными, хотят показать себя, хотят показать то, что умеют, научиться чему-то новому, хотят найти новых друзей, потому что Союз молодежи - это действительно площадка для развития всестороннего молодого человека. Поэтому вот он, наш средний портрет члена нашей организации".
Свои ряды пополнила и "Белая Русь". Церемония завершилась у Вечного огня. В память о павших защитниках легендарной цитадели цветы к мемориалу. Фотографии на память и цель - быть достойными гражданами своей страны.