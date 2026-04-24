26 апреля Беларусь накроет шквалистый ветер
Автор:Редакция news.by
Усиление северо-западного, северного ветра порывами 15-20 м/с, а днем местами до 24 м/с ожидается в воскресенье, 26 апреля, на большей части территории Беларуси, сообщили в пресс-службе МЧС.
Среди факторов опасности при усилении ветра спасатели называют повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Помимо этого ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, спровоцировать падение деревьев.
Как обезопасить себя и свое имущество
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балкона в дом (подвал), по возможности обрежьте сухие деревья, которые при падении могут нанести урон вашему жилищу.
- Машину поставьте в гараж либо припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь во время разгула стихии на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Старайтесь держаться подальше от высоких деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).