26 апреля Беларусь накроет шквалистый ветер

Усиление северо-западного, северного ветра порывами 15-20 м/с, а днем местами до 24 м/с ожидается в воскресенье, 26 апреля, на большей части территории Беларуси, сообщили в пресс-службе МЧС.

Среди факторов опасности при усилении ветра спасатели называют повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Помимо этого ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, спровоцировать падение деревьев.