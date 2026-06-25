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26 июня на Антифашистском конгрессе пройдет пленарное заседание с участием 600 человек

В эти дни в Минске проходит и IV Антифашистский конгресс. Он доказывает, что страны с различными идеологиями и политическими системами способны объединиться перед лицом общей угрозы. Встреча объединила представителей 36 стран.

В год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны исторические параллели становятся более видимыми. Военно-политическая ситуация сегодня остается сложной, поэтому темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти легли в основу IV Международного антифашистского конгресса.

Такой форум рассказывает и о будущем - о войне, которая ведется в информационном пространстве. Предотвратить попытки фальсификации истории - одна из ключевых задач сегодня. Об этом участники будут говорить на пленарном заседании, на котором ожидается более 600 человек. Спикеры выступят очно и по видеосвязи. Завершится конгресс принятием резолюции, которая будет адресована международной общественности.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Белорусский народ был одним из наиболее пострадавших народов в мире от фашизма, от политики геноцида, которую осуществляли гитлеровские оккупанты на нашей земле. Не будем повторяться, однако не можем забыть, что потеряли каждого 3-го. И теперь вот, если брать демографические исследования, в Беларуси сейчас могло бы жить бы порядка 17 млн человек. Конституция нашей страны предполагает сохранение исторической памяти о подвиге белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В этой связи, с учетом того внимания, которое уделяет государство, общество, Президент этой проблематике, вполне логично, что местом для проведения антифашистского конгресса выбрана наша страна".

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Также участники конгресса посетят тематические экспозиции и мемориальный комплекс "Тростенец", где возложат цветы. Завершится масштабный форум в 27 июня.

Разделы:

ОбществоИстория

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антифашизмконгрессМинск