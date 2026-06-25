26 июня на Антифашистском конгрессе пройдет пленарное заседание с участием 600 человек

В эти дни в Минске проходит и IV Антифашистский конгресс. Он доказывает, что страны с различными идеологиями и политическими системами способны объединиться перед лицом общей угрозы. Встреча объединила представителей 36 стран.

В год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны исторические параллели становятся более видимыми. Военно-политическая ситуация сегодня остается сложной, поэтому темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти легли в основу IV Международного антифашистского конгресса.

Такой форум рассказывает и о будущем - о войне, которая ведется в информационном пространстве. Предотвратить попытки фальсификации истории - одна из ключевых задач сегодня. Об этом участники будут говорить на пленарном заседании, на котором ожидается более 600 человек. Спикеры выступят очно и по видеосвязи. Завершится конгресс принятием резолюции, которая будет адресована международной общественности.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Белорусский народ был одним из наиболее пострадавших народов в мире от фашизма, от политики геноцида, которую осуществляли гитлеровские оккупанты на нашей земле. Не будем повторяться, однако не можем забыть, что потеряли каждого 3-го. И теперь вот, если брать демографические исследования, в Беларуси сейчас могло бы жить бы порядка 17 млн человек. Конституция нашей страны предполагает сохранение исторической памяти о подвиге белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В этой связи, с учетом того внимания, которое уделяет государство, общество, Президент этой проблематике, вполне логично, что местом для проведения антифашистского конгресса выбрана наша страна".

Александр Шпаковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d45925a7-223d-406a-8ab9-57351ddcf2da/conversions/e804e198-2211-46bf-a27b-a2e490d3d55e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d45925a7-223d-406a-8ab9-57351ddcf2da/conversions/e804e198-2211-46bf-a27b-a2e490d3d55e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d45925a7-223d-406a-8ab9-57351ddcf2da/conversions/e804e198-2211-46bf-a27b-a2e490d3d55e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d45925a7-223d-406a-8ab9-57351ddcf2da/conversions/e804e198-2211-46bf-a27b-a2e490d3d55e-xl-___webp_1920.webp 1920w