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26 июня на Антифашистском конгрессе пройдет пленарное заседание с участием 600 человек
В эти дни в Минске проходит и IV Антифашистский конгресс. Он доказывает, что страны с различными идеологиями и политическими системами способны объединиться перед лицом общей угрозы. Встреча объединила представителей 36 стран.
В год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны исторические параллели становятся более видимыми. Военно-политическая ситуация сегодня остается сложной, поэтому темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти легли в основу IV Международного антифашистского конгресса.
Такой форум рассказывает и о будущем - о войне, которая ведется в информационном пространстве. Предотвратить попытки фальсификации истории - одна из ключевых задач сегодня. Об этом участники будут говорить на пленарном заседании, на котором ожидается более 600 человек. Спикеры выступят очно и по видеосвязи. Завершится конгресс принятием резолюции, которая будет адресована международной общественности.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Белорусский народ был одним из наиболее пострадавших народов в мире от фашизма, от политики геноцида, которую осуществляли гитлеровские оккупанты на нашей земле. Не будем повторяться, однако не можем забыть, что потеряли каждого 3-го. И теперь вот, если брать демографические исследования, в Беларуси сейчас могло бы жить бы порядка 17 млн человек. Конституция нашей страны предполагает сохранение исторической памяти о подвиге белорусского народа и народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В этой связи, с учетом того внимания, которое уделяет государство, общество, Президент этой проблематике, вполне логично, что местом для проведения антифашистского конгресса выбрана наша страна".
Также участники конгресса посетят тематические экспозиции и мемориальный комплекс "Тростенец", где возложат цветы. Завершится масштабный форум в 27 июня.