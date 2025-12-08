26 лет назад Беларусь и РФ подписали договор о создании Союзного государства

8 декабря 1999 года Россия и Беларусь подписали договор о создании Союзного государства.

Оставаясь суверенными государствами, наши страны достигли большой степени слияния в самых разных сферах. А какой этап интеграции проходит Союзное государство сегодня?

В мире, где все рвется на части, экономики Беларуси и России становятся на антикризисные рельсы. Кто бы мог подумать, что из постсоветского пепла может появится такая интеграция?

26 лет вместе - цифры, от которых дух захватывает

До конца 2025 года Россия может снять ограничения для сим-карт белорусских операторов. Завершается процесс тестирования по снятию для наших граждан так называемого режима охлаждения в связи с защитой от беспилотников. Мера действует для иностранных сим-карт. То есть мобильный интернет и СМС не работают в течение суток.

Россия и Беларусь (точнее, Союзное государство) сносят цифровые стены. С 1 марта отменили обязательный роуминг, и вот есть недели три, чтобы решить проблему с ограничениями для белорусских сим-карт. Одна СМС, простая проверка - и ты уже не иностранец с "чужой" симкой, а свой.

А если поднять взгляд от экрана телефона к расписанию поездов, картина складывается еще более осязаемая. За первые девять месяцев 2025 года полмиллиона взаимных поездок! Беларусь для россиян одна из наиболее популярных стран СНГ по туризму. И это не просто статистика. Это инерция жизни, которую не остановить. А в январе 2026-го эта инерция получит новый импульс: запустят пригородные поезда Смоленск - Витебск. Самый весомый "товар" государства не нефть или калий, а люди, а значит и их перемещение. И логистика грузов работает на тех же принципах.

Перевалка белорусских грузов через российские порты бьет рекорды и может составить 16 млн тонн в этом году. Но настоящая интеграция происходит не в портах и не на рельсах, а в будничных, скучных на первый взгляд вещах. Страховой полис, например. ОСАГО Союзного государства уже оформили 70 тыс. человек. Единые правила и отмена бюрократической волокиты после ДТП - это не менее мощно, чем совместные учения.

Или взять, к примеру, здравницы. Житель Белгородской области едет поправлять здоровье не в Кисловодск, а в белорусский санаторий. А белорусский турист везет семью не на море, а на озеро Селигер в Тверской области. Происходит незаметная, но тотальная "притирка" жизненных пространств. Создается общий быт. А общий быт, как известно, рано или поздно рождает общее будущее. В этом и есть наша "мягкая сила" - не в грантах на НКО, а в доступных путевках и понятных страховках.

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

"Укрепление обороноспособности и национальной безопасности Союзного государства так же является достижением и примером конструктивной политики лидеров наших стран. Необходимо отметить, что даже в своей Концепции национальной безопасности Российская Федерация отмечает, что любая агрессия, любой потенциальный удар по Республике Беларусь со стороны недружественных стран будет рассматриваться как угрозой, как удар непосредственно уже по ее территории. И, соответственно, в том числе и размещение ракетного комплекса "Орешник" во многом способствует укреплению обороны и нашей страны, и укреплению обороны Союзного государства, что, безусловно, позволяет нам чувствовать себя безопасно, чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне".

Под знаком Союзного государства

А теперь сведем все в главный баланс - экономический. Цифры, которые не соврут. Товарооборот за десять месяцев 2025-го составил 44 млрд долларов. Рост почти на 2 % в году, а за три года взлет на 30 %. Прирост торговли услугами - 17 %, объем составил 6,5 млрд долларов. Из плана на 2024-2026 годы выполнены 115 интеграционных мероприятий с Россией. Это примерно 40 %. Практически все расчеты идут в российских и белорусских рублях. В январе 2026 года в Москве пройдет заседание Высшего Государственного Совета. На нем не просто подведут итоги и утвердят новый трехлетний план, там будет обсуждаться фундаментальная вещь: что такое Союзное государство в новой реальности? Исходя из фактов, ответ очевиден. Это крупнейший в Евразии технологический и логистический альянс, добровольно построенный поверх всех политических конструкций. Его сила не в декларациях, а в рельсах Смоленск - Витебск, в тоннах грузов в портах, в гигабайтах трафика между неблокируемыми сим-картами. Это проект, который Запад по недоразумению считает "политическим", тогда как он на 90 % инфраструктурный и экономический. И потому необратимый.

Политики могут спорить, а поезда уже ходят. Санкции могут ужесточаться, а грузы отправляются новыми маршрутами. Это и есть та самая "железобетонная логика", когда взаимная выгода сцепляет страны прочнее любой идеологии. Возможно, через несколько лет мы увидим, что самой успешной и востребованной "валютой" Союзного государства стал не рубль, а доверие. Доверие, измеряемое в километрах совместных дорог, в мегаваттах единой энергосистемы, в совместных рабочих местах.