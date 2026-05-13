26 томов дела и 54 свидетеля: как судили карателя Винницкого, отдавшего приказ идти на Хатынь

Рассмотрение уголовного дела в отношении карателя Осипа Винницкого стало одним из важных этапов расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Судья Верховного Суда Беларуси Дина Кучук в "Эксклюзивном интервью" рассказала, как проходил процесс и почему такие дела имеют огромное значение для сохранения исторической памяти.

Как отметила она, в ходе расследования геноцида белорусского народа появляются новые факты. "Эти факты мы должны донести до нашего народа, чтобы они знали нашу историю и помнили о тех событиях, которые происходили в нашей стране. Знание той трагедии, знание героического прошлого заставляет нас вспомнить, что такое мир, понимать, что такое мир, и не допускать подобных ошибок, которые произошли тогда, чтобы уже новых войн не возникало", - подчеркнула Дина Кучук.

По ее словам, Винницкий участвовал в карательных операциях на территории девяти деревень, которые повторили трагическую судьбу Хатыни. "Кроме известных фактов геноцида на территории Минской, Витебской и Гродненской областей, кроме известных событий в Хатыни, о которых знает каждый белорус, он участвовал в геноциде в отношении фактически 9 деревень, которые повторили судьбу Хатыни. Расследование Генеральной прокуратуры позволило выявить данные факты и рассказать всем о том, что происходило", - сообщила судья.

Дина Кучук

Ко мне в производство поступило уголовное дело в 26 томах, проходили 54 свидетеля. Дина Кучук

"Два свидетеля - это историки, которые рассказывали о 118-м батальоне: как он зарождался и в каких операциях участвовал. Также по делу проходил один из потерпевших, который сейчас жив (1931 года рождения). Он был свидетелем одной из операций, которая стала началом операции в деревне Хатынь. Сначала был массовый расстрел лесорубов возле деревни Губа, а потом, как усматривается с показаний участников первой роты 118-го батальона, именно Винницкий отдал приказ своим подчиненным двигаться цепью на Хатынь. И там уже произошли те события, которые знаем мы все", - рассказала Дина Кучук.

Судья подчеркнула, что процесс проходил объективно и беспристрастно. "Суд всегда беспристрастен. Нет эмоций, никаких искажений, есть факты, которые мы рассматриваем. Хотя в каждом процессе всегда есть судьбы людей. Они рассказывают, что видели. Да, это эмоциональные протоколы допросов, но в них содержатся факты, которые суд изучает, будучи беспристрастным, объективным, он выносит свой вердикт на основании того, что установил", - отметила она.

Важной частью доказательной базы стали архивные немецкие документы. "В материалах дела, кроме показаний, имеются и архивные немецкие документы. Это сводки, где есть разные докладные записки, где одно руководство сообщало вышестоящему руководству о действиях карателей на территории нашей страны. Там, где, например, участвовал 118-й батальон. То есть они сами подтверждали факт того, что совершали геноцид в отношении белорусского народа", - добавила Дина Кучук.