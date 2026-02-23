278-е имя на мемориальных плитах: как в Брестской крепости устанавливают личности защитников

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" продолжает кропотливую работу по восстановлению имен всех, кто сражался и погиб летом 1941 года. Заместитель директора комплекса Елена Митюкова в "Актуальном интервью" рассказала, как из воспоминаний, старых фотографий и архивных документов рождается новое имя на мемориальных плитах.

"Мы не являемся эстетичным музеем. Узнавая новую информацию, мы всегда дополняем список защитников, участников обороны Брестской крепости", - подчеркнула Елена Митюкова.

Яркий пример - 2025 год. В экспозицию музея поступила фотография бойца противотанкового артиллерийского дивизиона сержанта Григория Филатовича Мамкина. Снимок передала правнучка героя, которая посетила мемориал в прошлом году. "Защитники крепости, описывая участок своей обороны, упоминали, что многие артиллерийские расчеты погибли в крепости в первый же день, когда вели огонь по наступающей немецкой технике. И в воспоминаниях бойцы называли разные фамилии, в том числе среди этих фамилий был Мамин, либо Мамкин, либо Мамочкин - его называли все по-разному, кто как запомнил", - рассказала замдиректора.

Решающий прорыв произошел благодаря исследователю из Брянска Юрию Фомину. В 2024 году он нашел довоенные выпуски газеты "Часовой Родины", издававшейся в частях гарнизона в 1940–1941 годах. В них неоднократно упоминался сержант Мамкин из подразделения товарища Никитина (98-й АПТА). "После этого документы были направлены в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. И мы ходатайствовали о том, чтобы запись об этом бойце "пропал без вести" изменить на "сражался, погиб в Брестской крепости". После получения архивной справки, что запись изменена, мы теперь имеем полное право нанести его фамилию, имя, отчество и звание на мемориальные плиты. И таким образом у нас на мемориальных плитах появилось 278-е имя", - сообщила Елена Митюкова.