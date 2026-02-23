3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
278-е имя на мемориальных плитах: как в Брестской крепости устанавливают личности защитников
Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" продолжает кропотливую работу по восстановлению имен всех, кто сражался и погиб летом 1941 года. Заместитель директора комплекса Елена Митюкова в "Актуальном интервью" рассказала, как из воспоминаний, старых фотографий и архивных документов рождается новое имя на мемориальных плитах.
"Мы не являемся эстетичным музеем. Узнавая новую информацию, мы всегда дополняем список защитников, участников обороны Брестской крепости", - подчеркнула Елена Митюкова.
Яркий пример - 2025 год. В экспозицию музея поступила фотография бойца противотанкового артиллерийского дивизиона сержанта Григория Филатовича Мамкина. Снимок передала правнучка героя, которая посетила мемориал в прошлом году. "Защитники крепости, описывая участок своей обороны, упоминали, что многие артиллерийские расчеты погибли в крепости в первый же день, когда вели огонь по наступающей немецкой технике. И в воспоминаниях бойцы называли разные фамилии, в том числе среди этих фамилий был Мамин, либо Мамкин, либо Мамочкин - его называли все по-разному, кто как запомнил", - рассказала замдиректора.
Решающий прорыв произошел благодаря исследователю из Брянска Юрию Фомину. В 2024 году он нашел довоенные выпуски газеты "Часовой Родины", издававшейся в частях гарнизона в 1940–1941 годах. В них неоднократно упоминался сержант Мамкин из подразделения товарища Никитина (98-й АПТА). "После этого документы были направлены в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. И мы ходатайствовали о том, чтобы запись об этом бойце "пропал без вести" изменить на "сражался, погиб в Брестской крепости". После получения архивной справки, что запись изменена, мы теперь имеем полное право нанести его фамилию, имя, отчество и звание на мемориальные плиты. И таким образом у нас на мемориальных плитах появилось 278-е имя", - сообщила Елена Митюкова.
Каждое новое имя на плитах - это результат труда историков, поисковиков и потомков героев. Мемориал "Брестская крепость-герой" остается живым памятником: здесь не только хранят историю, но и продолжают ее писать.