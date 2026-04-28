28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда
Автор:Редакция news.by
Стресс на работе - это не просто плохое настроение, а прямая угроза сердцу, сосудам и даже жизни.
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, и в 2026 году его главная тема - психосоциальная среда на работе. Речь будет идти о том, как стресс, перегрузки и страх ошибки влияют на здоровье сотрудников, а через них - на успех всей компании.
Исследования подтверждают: токсичный климат ведет к прогулам, травмам и экономическим потерям. А вот благоприятная атмосфера, наоборот, повышает продуктивность.
28 апреля по всему миру проходят лекции, акции и собрания. Главный тезис остается неизменным: достойный труд должен быть безопасным.