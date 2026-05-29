28 мая в Беларуси из-за сильного ветра с порывами зафиксирован 51 случай падения деревьев
Автор:Редакция news.by
Спасатели оказывали помощь в ликвидации последствий непогоды в Беларуси. По оперативным данным, вследствие прохождения 28 мая сильного ветра с порывами зафиксирован 51 случай падения деревьев в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областях и в Минске.
Упавшими деревьями повреждены кровля одного жилого дома в Городокском р-не Витебской области и 2 легковых автомобиля в Минске. По оперативной информации, пострадавших нет.