3,9 тыс. работников ЖКХ убирают снег на улицах Беларуси
Автор:Редакция news.by
Морозы в Беларуси сменили снегопады, однако сугробы на улицах все еще остаются. Снег убирают более тысячи единиц спецтехники и почти 4 тыс. работников ЖКХ.
Коммунальные службы продолжают круглосуточную обработку территорий противогололедными материалами.
ЖКХ проводит постоянный мониторинг состояния улиц, пешеходных путей, дворов для оперативного планирования мероприятий по уборке снега. Помогают коммунальным службам более 700 работников сторонних организаций.