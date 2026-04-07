3 млн человек, 578 лагерей смерти: почему число жертв геноцида в Беларуси растет

Фото: sb.by

За 5 лет расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны установленные цифры значительно увеличились. Об этом сообщил руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев в "Актуальном интервью".

"Цифры изменились, они, к сожалению, увеличились. На момент возбуждения уголовного дела (апрель 2021 года) считалось, что на территории БССР было уничтожено полностью либо частично 9,2 тыс. населенных пунктов. В ходе следствия мы достоверно установили, что их гораздо больше. На сегодняшний день это не менее 12868 населенных пунктов", - рассказал Валерий Толкачев.

До возбуждения уголовного дела считалось, что трагическую судьбу деревни Хатыни повторили 186 населенных пунктов. Сейчас их не менее 290, то есть на 104 больше. Валерий Толкачев

Это те населенные пункты, которые были уничтожены вместе с жителями и не были восстановлены после окончания Великой Отечественной войны, уточнил он. А в ближайшее время эта трагическая цифра может увеличиться. Есть сведения о 100 населенных пунктах, по которым проводят уточняющую работу.

Следователи также выявили дополнительные места массового уничтожения мирного населения. "Также мы установили дополнительные места массового уничтожения нашего населения, их было не менее 166. В этих местах мы в течение 5 лет проводили следственные действия, раскопки, извлекали костные останки, направляли на экспертные исследования, извлекали вещественные доказательства: предметы одежды, гильзы, пули и так далее. Картина, которую мы зафиксировали, свидетельствует о том, что уничтожалось именно мирное население, как правило, женщины, старики и дети", - подчеркнул руководитель следственной группы.

Валерий Толкачев

Считалось, что было убито 2,2 млн человек мирного населения и военнопленных. Сегодня доподлинно известно, что их было не менее 3 млн. И это объективно подтверждено. Валерий Толкачев

"До возбуждения уголовного дела считалось, что на территории БССР было проведено 140 крупных карательных операций. Сегодня выяснили, что их было не менее 187. Установили, что на территории Беларуси содержалось 578 лагерей смерти. Что касается концлагеря "Тростенец", считалось, что в нем было уничтожено 206 тыс. человек. Мы установили, что количество составляет не менее 546 тыс. Это самый крупный лагерь, который находился на территории Советского Союза", - сообщил новые факты Валерий Толкачев.

Общий материальный ущерб, причиненный Беларуси в годы войны, по состоянию на январь 2026 года оценивается в огромную сумму. "Если говорить об общем ущербе, который понесла Беларусь в годы Великой Отечественной войны, на январь 2026 года это не менее 43,8 тыс. т золота. Если это перевести в доллары США, на январь 2026 года это составляло не менее 6 трлн 172 млрд долларов США", - привел данные он.

"А по подсчетам наших историков, научных работников, если бы не было войны, то население Беларуси, с учетом потери мирного населения в ходе боевых действий, на сегодняшний день составляло бы порядка 17 млн человек", - добавил руководитель следственной группы.