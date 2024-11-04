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3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС

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Первую партию брестские таможенники выявили в пункте пропуска "Козловичи" при углубленном досмотре грузовика, за рулем которого был поляк. Автомобиль перевозил из Польши в одну из азиатских стран продукцию для фастфуда. Идентифицировать наркотик по сканограмме изначально не удалось из-за качественного тайника. И лишь благодаря чрезмерной бдительности сотрудника машина была направлена на проведение углубленного досмотра. Как результат, из двух запасных колес было извлечено 184 килограмма гашиша.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

"Подключились наши оперативники с таможни, и буквально в считанное время был выявлен еще один участник преступной группы, который на грузовом транспортном средстве уже пытался покинуть территорию Республики Беларусь. По оперативным данным, он находился в Витебской области. Мы связались с нашими коллегами из Витебской таможни. Транспортное средство было остановлено. До этого времени водитель уже скинул две своих запаски. И в них также находилось опасное наркотическое средство гашиш, тоже свыше 100 килограммов".

Параллельно оперативники проводили мероприятия на территории Бреста. В результате при попытке скрыться был задержан очередной преступник, уроженец Армении, который пытался вывезти 8 подобных запасок с наркотиками. Там оказалось почти 706 кг опасного психотропа 4 СМС, которые хранились в гараже еще одного фигуранта, уроженца Украины. Всего было изъято 1077 килограммов наркотиков. Эта спецоперация стала крупнейшей по разоблачению наркосиндикатов за всю суверенную историю Беларуси.

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Стоимость этих наркотиков на черном рынке свыше 70 млн долларов, отметил начальник Брестской таможни Сергей Якута. "Самое печальное и самое страшное, что это около 3 млн доз, которые могли оказаться на рынке потребителя Евразийского экономического союза", - констатировал он.

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