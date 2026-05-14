30-летие Совета Республики - творческая встреча сенаторов разных поколений прошла в Купаловском
О преемственности поколений и людях, которые стояли у истоков независимой Беларуси, говорили 14 мая в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.
В Минске прошла творческая встреча, посвященная 30-летию Совета Республики под названием "Служение Отечеству. Служение сцене". Инициатива призвана показать тесную связь между законотворчеством и личными достижениями выдающихся соотечественников.
Национальный академический театр имени Янки Купалы стал местом искреннего разговора о судьбе страны. На встрече собрались те, кто своим трудом и талантом строил независимую Беларусь. Повод особенный - событие приурочено к 30-летию образования Национального собрания.
Через судьбы легендарных личностей здесь раскрывается история белорусской государственности. В центре внимания - люди-эпохи: Николай Еременко и Ростислав Янковский. Народные артисты СССР, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Сегодня их вспоминают не только как великих актеров, но и как государственных деятелей.
Николай Еременко входил в первый созыв Совета Республики в 1997 году. Ростислав Янковский активно работал во втором созыве. Оба трудились в комиссии по социальным вопросам, показывая на личном примере, что настоящий талант всегда идет рука об руку с высокой ответственностью перед народом.
Творческая встреча прошла по-семейному. Сенаторы разных поколений делились опытом и воспоминаниями о том, как закладывался фундамент современной Беларуси после референдума 1996 года и как этот путь продолжается сегодня.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Действительно, за эти годы сделано очень многое. По сути, создан законодательный фундамент нашего государства. Особенно трудно приходилось первым. Поэтому в юбилейный год мы решили вспомнить тех, кто в эти годы трудился не только на своих основных местах работы, но и был членом Совета Республики. Это высокое звание - представлять свой регион. 8 человек от каждой области и Минска, еще 8 назначаются Президентом. За 30 лет 392 наших соотечественника были и остаются членами Совета Республики".
Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси третьего - шестого созывов:
"В такие моменты многие из нас чувствуют себя нужными и полезными. Особенно когда рядом молодежь. Мы понимаем друг друга. Эта преемственность позволяет двигаться дальше, соединяя опыт старших и энергию молодых".
Тамара Миронова, ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы, народная артистка Беларуси:
"Сейчас поднимается такое интересное молодое поколение. Мы должны быть вместе. Мы были вместе и будем вместе".
Колоссальный опыт, преданность делу и искренняя любовь к Родине - эти ценности передаются от поколения к поколению. Такие встречи напоминают: единство истории и культуры формирует наше общее будущее.