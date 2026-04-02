30 новых деревьев высадили в Минске к юбилею Союзного государства

К юбилею Союзного государства в Заводском районе Минска заложили символическую аллею берез. 30 новых саженцев появились по улице Надежды Крупской.

Участие в посадке приняли молодежь, общественные организации и администрация района. Этот праздник символизирует духовную близость, общность исторической судьбы и прочность связей Беларуси и России.