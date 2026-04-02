3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
30 новых деревьев высадили в Минске к юбилею Союзного государства
Автор:Редакция news.by
К юбилею Союзного государства в Заводском районе Минска заложили символическую аллею берез. 30 новых саженцев появились по улице Надежды Крупской.
Участие в посадке приняли молодежь, общественные организации и администрация района. Этот праздник символизирует духовную близость, общность исторической судьбы и прочность связей Беларуси и России.
Ко дню празднования Союзного государства подготовили символические акции, концерты и проекты.