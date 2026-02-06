310 млн долларов импортозамещения и рост инвестиций на 130 %: Госкомвоенпром подвел итоги 2025 года

Итоговое заседание коллегии Госкомвоенпрома проходит на базе предприятия "АГАТ-системы управления". Помимо демонстрации продукции военно-промышленного комплекса страны, оружейники рассказали о своих достижениях за 2025 год.

К примеру, для минимизации внешних рисков в 2025 году была утверждена и успешно реализована очередная программа импортозамещения. По итогам пятилетки организациями Госкомвоенпрома применены отечественные комплектующие взамен импортных на 310 млн 800 тыс. долларов, в том числе в 2025 году - на 62 млн 100 тыс. долларов..

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Мы в очередной раз взяли рекордные цифры по объему промышленного производства, по экспорту, по целому ряду других критериев. Особое внимание уделялось инвестициям, с учетом того, что появился дополнительный раздел, который связан с обороноспособностью. И здесь есть целый ряд задач, в том числе 50 % отечественного гособоронзаказа должны быть из белорусских изделий, а также акцент сделан на инвестиции. И темп роста порядка 130 %. Поэтому на сегодняшний момент очень много проектов находится в стадии реализации. Это не простые, не мелкие проекты, а крупномасштабные".