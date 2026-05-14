35 лет на передовой спасения: РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси отмечает юбилей

Республиканскому отряду специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси исполняется 35 лет. За это время подразделение стало одним из самых мобильных и профессиональных спасательных формирований страны.





Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский поздравил ветеранов службы и тех, кто стоял у истоков создания подразделения.

В режиме 24/7: в самых экстремальных условиях в любой точке мира

В Книгу почета внесено имя Анатолия Колбаскина - одного из руководителей, который внес значительный вклад в становление отряда. Награды получили и действующие сотрудники спецподразделения "ЗУБР".

Игорь Зарембо, начальник РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Планов очень много. Несмотря на то, что в 2025 году мы успешно прошли аттестацию ИНСАРАГ как отряд тяжелого класса, через 5 лет нам предстоит очередная переаттестация. К этому процессу нужно готовиться уже сейчас: совершенствовать материально-техническую базу".