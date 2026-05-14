35 лет на передовой спасения: РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси отмечает юбилей
Республиканскому отряду специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси исполняется 35 лет. За это время подразделение стало одним из самых мобильных и профессиональных спасательных формирований страны.
Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский поздравил ветеранов службы и тех, кто стоял у истоков создания подразделения.
В режиме 24/7: в самых экстремальных условиях в любой точке мира
В Книгу почета внесено имя Анатолия Колбаскина - одного из руководителей, который внес значительный вклад в становление отряда. Награды получили и действующие сотрудники спецподразделения "ЗУБР".
Игорь Зарембо, начальник РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:
"Планов очень много. Несмотря на то, что в 2025 году мы успешно прошли аттестацию ИНСАРАГ как отряд тяжелого класса, через 5 лет нам предстоит очередная переаттестация. К этому процессу нужно готовиться уже сейчас: совершенствовать материально-техническую базу".
За годы службы бойцы "ЗУБРа" участвовали в ликвидации последствий крупнейших чрезвычайных ситуаций за рубежом - от наводнения в Сербии до разрушительных землетрясений в Турции и Мьянме.
Отряд аттестован по международным стандартам ИНСАРАГ как подразделение тяжелого класса и входит в перечень сил, рекомендованных ООН для реагирования на чрезвычайные ситуации по всему миру.