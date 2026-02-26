350 рабочих мест - как фармпроизводства в Смиловичах и "Великом камне" укрепляют экономику

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feac7f47-bfa7-4563-ab23-ac08fb6f708c/conversions/6b89763a-cfdc-484b-a52e-a421aa451f65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feac7f47-bfa7-4563-ab23-ac08fb6f708c/conversions/6b89763a-cfdc-484b-a52e-a421aa451f65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feac7f47-bfa7-4563-ab23-ac08fb6f708c/conversions/6b89763a-cfdc-484b-a52e-a421aa451f65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feac7f47-bfa7-4563-ab23-ac08fb6f708c/conversions/6b89763a-cfdc-484b-a52e-a421aa451f65-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

"Великий камень" - настоящая территория инноваций. Индустриальный парк постоянно пополняется новыми резидентами. Важное открытие случилось в мае 2025 года. Здесь наладили производство лекарственных препаратов для животных.

От фундамента до готового предприятия прошло всего 19 месяцев. Да, оперативно, но не в ущерб безопасности. Все производство - в соответствии с правилами GMP.

"Требования стандарта GMP для препаратов для людей и животных очень близки. Есть небольшая разница, связанная с фасовкой и конкретными видами животных. Но в любом случае, безопасность очень серьезная. У нас контроль качества на всех этапах", - отметил замдиректора частной компании по производству лекарственных препаратов для животных Роман Бакшук.

Лаборатория отвечает также за разработку собственных препаратов. В планах даже создание своей вакцины. Да, это потребует немало сил и ресурсов, благо, новая площадка позволяет. Почему нужно строиться именно в "Великом камне", тут сомнений даже не было.

Сегодня компания работает не только с клиентами внутри страны, активно торгует со странами СНГ и даже выходит на дальнюю дугу. Интерес к нашим препаратам есть в Африке и Латинской Америке. Рост экспорта означает и рост благосостояния сотрудников. Здесь создано 150 рабочих мест. Вот почему важно открывать такие предприятия именно в регионах.

Лекарства для сердца и зрения, противовоспалительные препараты, аэрозоли. Свыше 80 наименований для укрепления нашего здоровья выпускают в Смиловичах. Инвестор пришел в Беларусь около 10 лет назад и остановил свой выбор не на столице, а на совсем небольшом населенном пункте.

Район однозначно почувствовал пользу, и самое главное - жители Смиловичей. Из 200 человек в штате, местных - половина. Им не надо ехать за длинным рублем за десятки километров, достаточно просто прийти на завод и сказать: "хочу у вас работать". Даже если нет опыта, возьмут и всему обучат. Вот, например, Анна по образованию педагог, но по зову сердца все-таки пришла в фармацевтику.

"У нас много кто из торговли пришел, из других сфер. Было бы желание, всех готовы научить. Мой пример тому подтверждение. Пришла, ничего не знала, но получила знания и стала работать. К обучению здесь относятся очень серьезно. Всем желающим готовы помочь", - рассказала мастер цеха частного фармацевтического предприятия Анна Арловская.

Да, кадры нужны, ведь завод расширяется. В прошлом году в рамках инициативы "Один район - один проект" введен новый корпус. Здесь будут склады, лаборатории и современный производственный модуль.

Линия в процессе монтажа, на это уйдут ближайшие месяцы, ну а дальше процесс сертификации. Это уже не такой оперативный процесс, потому что на первом месте, опять же, безопасность. Потребители должны быть уверены в качестве продукции.