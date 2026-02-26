3.75 BYN
350 рабочих мест - как фармпроизводства в Смиловичах и "Великом камне" укрепляют экономику
"Великий камень" - настоящая территория инноваций. Индустриальный парк постоянно пополняется новыми резидентами. Важное открытие случилось в мае 2025 года. Здесь наладили производство лекарственных препаратов для животных.
От фундамента до готового предприятия прошло всего 19 месяцев. Да, оперативно, но не в ущерб безопасности. Все производство - в соответствии с правилами GMP.
"Требования стандарта GMP для препаратов для людей и животных очень близки. Есть небольшая разница, связанная с фасовкой и конкретными видами животных. Но в любом случае, безопасность очень серьезная. У нас контроль качества на всех этапах", - отметил замдиректора частной компании по производству лекарственных препаратов для животных Роман Бакшук.
Лаборатория отвечает также за разработку собственных препаратов. В планах даже создание своей вакцины. Да, это потребует немало сил и ресурсов, благо, новая площадка позволяет. Почему нужно строиться именно в "Великом камне", тут сомнений даже не было.
Сегодня компания работает не только с клиентами внутри страны, активно торгует со странами СНГ и даже выходит на дальнюю дугу. Интерес к нашим препаратам есть в Африке и Латинской Америке. Рост экспорта означает и рост благосостояния сотрудников. Здесь создано 150 рабочих мест. Вот почему важно открывать такие предприятия именно в регионах.
Лекарства для сердца и зрения, противовоспалительные препараты, аэрозоли. Свыше 80 наименований для укрепления нашего здоровья выпускают в Смиловичах. Инвестор пришел в Беларусь около 10 лет назад и остановил свой выбор не на столице, а на совсем небольшом населенном пункте.
Район однозначно почувствовал пользу, и самое главное - жители Смиловичей. Из 200 человек в штате, местных - половина. Им не надо ехать за длинным рублем за десятки километров, достаточно просто прийти на завод и сказать: "хочу у вас работать". Даже если нет опыта, возьмут и всему обучат. Вот, например, Анна по образованию педагог, но по зову сердца все-таки пришла в фармацевтику.
"У нас много кто из торговли пришел, из других сфер. Было бы желание, всех готовы научить. Мой пример тому подтверждение. Пришла, ничего не знала, но получила знания и стала работать. К обучению здесь относятся очень серьезно. Всем желающим готовы помочь", - рассказала мастер цеха частного фармацевтического предприятия Анна Арловская.
Да, кадры нужны, ведь завод расширяется. В прошлом году в рамках инициативы "Один район - один проект" введен новый корпус. Здесь будут склады, лаборатории и современный производственный модуль.
Линия в процессе монтажа, на это уйдут ближайшие месяцы, ну а дальше процесс сертификации. Это уже не такой оперативный процесс, потому что на первом месте, опять же, безопасность. Потребители должны быть уверены в качестве продукции.
Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".