4 апреля у католиков Великая суббота

Сегодня у католиков Великая суббота. Верующие проводят этот день в молитвах: люди идут в костелы, чтобы освятить продукты для пасхальной трапезы. По традиции на столах верующих должны быть куличи, мясо, колбаса, соль и, конечно, крашеные яйца.



Каждый элемент праздничных угощений имеет особое значение. Так, яйцо - символ жизни, а пасхальный кулич олицетворяет самого Иисуса Христа. В куличе обязательно должны быть сладости, изюм и орехи.